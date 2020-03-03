Власти Москвы рассказали о госпитализации близких заболевшего коронавирусом
У граждан, контактировавших с первым заболевшим коронавирусом москвичом, отсутствуют симптомы этой инфекции, у некоторых есть легкие симптомы ОРВИ. Круг контактов заболевшего установлен за сутки, все близкие и друзья его госпитализированы. Об этом сообщили в оперативном штабе мэрии Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
«В больнице сейчас находятся 6 родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и 5 друзей заболевшего: симптомы заболевания полностью отсутствуют», — рассказали в штабе. По данным московских властей, все они находились в отпуске и не выходили на работу. Круг контактов заболевшего удалось определить менее чем за сутки, отметили в штабе.
В штабе сообщили, что с легкими симптомами острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) госпитализированы 13 пассажиров самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим. Остальные либо находятся на карантине в домашних условиях, при необходимости с ними работают врачи скорой помощи. Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы местным медицинским службам.
О том, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, стало известно 2 марта. Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. 23 февраля он вернулся и проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Это уже шестой случай заражения коронавирусом нового типа среди россиян.