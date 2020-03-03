В 65 странах мира коронавирусом заразились около 90 тысяч человек

Среди россиян зарегистрировано шесть случаев заражения. 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус. 28 февраля его выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили это заболевание у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России, у которого обнаружили COVID-19. Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы к 12 февраля.