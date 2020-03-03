Прибывших в Россию с подозрением на коронавирус отправят в новую Москву

2 марта в Москве официально подтвердили коронавирус нового типа у россиянина, вернувшегося из Италии. По данным оперативного штаба Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, у него отсутствуют симптомы новой инфекции, есть проявления легкой формы ОРВИ. 6 родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и 5 друзей заболевшего были госпитализированы, у них симптомы заболевания полностью отсутствуют. Также были определены пассажиры самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим, среди них госпитализировали 13 человек с легкими симптомами ОРВИ.