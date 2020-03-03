Прибывших в Россию с подозрением на коронавирус отправят в новую Москву
Людей, прибывших в Москву с симптомами ОРВИ из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, примет новый больничный комплекс в Коммунарке в новой Москве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, комплекс полностью готов к приему таких больных – там соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения. Пациентов из инфекционной больницы № 1 с подозрением на коронавирус уже перевозят в новую больницу, отмечается в сообщении мэрии.
В больничном комплексе будет особое внимание уделено комфорту пациентов, пообещали в мэрии. Палаты маломестные с большими окнами, высокими потолками и санузлами приспособлены для доступа маломобильных граждан.
2 марта в Москве официально подтвердили коронавирус нового типа у россиянина, вернувшегося из Италии. По данным оперативного штаба Москвы по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, у него отсутствуют симптомы новой инфекции, есть проявления легкой формы ОРВИ. 6 родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и 5 друзей заболевшего были госпитализированы, у них симптомы заболевания полностью отсутствуют. Также были определены пассажиры самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим, среди них госпитализировали 13 человек с легкими симптомами ОРВИ.