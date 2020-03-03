Украина сообщила о первом заразившемся коронавирусом

В Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом, передает Reuters слова и. о. директора Центра общественного здоровья минздрава Игоря Кузина. Пациент был госпитализирован в субботу. Он вернулся в страну из Италии и пересек границу Украины через Румынию, сейчас он находится в больнице в Черновцах в 40 км от румынской границы.