Украина сообщила о первом заразившемся коронавирусом
В Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом, передает Reuters слова и. о. директора Центра общественного здоровья минздрава Игоря Кузина. Пациент был госпитализирован в субботу. Он вернулся в страну из Италии и пересек границу Украины через Румынию, сейчас он находится в больнице в Черновцах в 40 км от румынской границы.
Ранее за пределами Украины коронавирусом заразилось трое граждан этой страны. Двое из них, по информации «Интерфакса», были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, на котором случилась вспышка COVID-19. Еще одна девушка находится в Италии, сообщает местное издание La Repubblica.
Вспышка COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые случилась в провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 марта, всего в мире вирусом было заражено 88 984 человека. В результате осложнений от заболевания в Китае скончались 2915 человек, за пределами страны – 128 человек. Северные регионы Италии являются очагом распространения коронавируса в Европе. Число случаев заражения в стране достигло по меньшей мере 1577, сообщал департамент гражданской защиты Италии 1 марта.