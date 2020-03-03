Цикл лекций «Больше, чем экономика». Третья тема – фейковые новости и их влияние на жизнь человека

Третью лекцию читает антрополог, приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ Александра Архипова. Лекция называется «Слухи, легенды, фейки: что заставляет людей говорить неправду?». Fake news – ключевой термин эпохи постправды, о которой часто говорят социологи и философы. Нашу информационную повестку все больше формируют социальные сети, которые во многом строятся на распространении слухов и тиражировании мифов. Лектор объясняет, почему существуют ложные новости, кто их распространяет и как они влияют на нашу повседневную жизнь.