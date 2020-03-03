Цикл лекций «Больше, чем экономика». Третья тема – фейковые новости и их влияние на жизнь человека
Современному экономисту, чтобы успешно использовать свои умения, нужно знать об устройстве мира чуть больше, чем предполагает традиционное экономическое образование. Именно этими знаниями поделятся пять экспертов из разных областей науки.
Третью лекцию читает антрополог, приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ Александра Архипова. Лекция называется «Слухи, легенды, фейки: что заставляет людей говорить неправду?». Fake news – ключевой термин эпохи постправды, о которой часто говорят социологи и философы. Нашу информационную повестку все больше формируют социальные сети, которые во многом строятся на распространении слухов и тиражировании мифов. Лектор объясняет, почему существуют ложные новости, кто их распространяет и как они влияют на нашу повседневную жизнь.