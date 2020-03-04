Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Абызова задержали в марте 2019 г. Следствие считает, что в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Бывший министр вину не признает.