Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в миллиардных хищениях, подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, сообщил его адвокат Александр Аснис. Заявление подано в ЗАГС Рязанского района Москвы, пишет «РИА Новости».
Свадьба пройдет в СИЗО «Лефортово» 25 марта, мероприятие согласовано с ФСИН, рассказал адвокат.
Абызова задержали в марте 2019 г. Следствие считает, что в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Бывший министр вину не признает.