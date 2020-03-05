В Петербурге из-за студента из Италии закрыли на карантин общежитие вуза
В Санкт-Петербурге санитарные врачи ввели карантин в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. В нем проживал госпитализированный с диагнозом острая респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ) студент из Италии, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.
По данным санэпидслужбы, гражданин Италии получает лечение в инфекционной клинике им. С.П. Боткина. Его лабораторно обследуют, в том числе на коронавирусную инфекцию нового типа. В здании общежития проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Весь круг контактов студента из Италии взять под медицинское наблюдение с обязательным лабораторным обследованием.
Ректор вуза рассказал «Пятому каналу», что у студента была высокая температура, после чего было решено взять его под медицинское наблюдение. По данным «Пятого канала», итальянец проживал в общежитии на проспекте Просвещения, 45. Для проживающих в общежитии с 5 марта отменены занятия, покидать здание общежитие запрещено. Карантин продлится 14 дней, продукты питания в общежитие на этот период будут доставлять.
По данным информационного бюлетеня Всемирной организации здравоохранения, в Китае COVID-19 заболели 80 422 человека, общее число заболевших в мире (77 стран) — 93 090 человек. Число смертельных случаев в мире достигло 214 человек, в КНР — 2 984. Вспышка нового заболевания началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухане, административном центре провинции Хубэй. В Италии случай заражения коронавирусом начались в конце февраля. 2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. В больницу он обратился самостоятельно. Всего у россиян было диагностировано 8 случаев COVID-19, все они получают лечение.