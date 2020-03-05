В Петербурге из-за студента из Италии закрыли на карантин общежитие вуза

По данным информационного бюлетеня Всемирной организации здравоохранения, в Китае COVID-19 заболели 80 422 человека, общее число заболевших в мире (77 стран) — 93 090 человек. Число смертельных случаев в мире достигло 214 человек, в КНР — 2 984. Вспышка нового заболевания началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухане, административном центре провинции Хубэй. В Италии случай заражения коронавирусом начались в конце февраля. 2 марта коронавирус выявили у россиянина, вернувшегося из Италии. В больницу он обратился самостоятельно. Всего у россиян было диагностировано 8 случаев COVID-19, все они получают лечение.