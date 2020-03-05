Россиянин получил пять лет колонии за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве

Прокурор запрашивал для Любшина шесть лет и один месяц колонии общего режима. Его адвокат настаивала на оправдательном приговоре. По словам Любшина, речь идет о репосте с комментарием годовой давности. В нем он назвал Жлобицкого (устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 г.) «героем недели как минимум», подразумевая, что тот стал героем новостей. Когда ФСБ проводила экспертизу, пост, по словам Любшина, он уже удалил. В заключении ведомства говорилось, что в записи «содержалось имплицитное оправдание терроризма». «Это подтянули, будто бы он "вообще герой"»,- объяснил осужденный (цитата по «ОВД-Инфо»).



Ранее мужчина уже был судим. В 2017 г. его оштрафовали на 400 000 рублей по делу об экстремизме и реабилитации нацизма за ролик о совместном параде войск Третьего рейха и Красной армии, клипа польской группы Prawe Skrzydło («Правое крыло») и картинки с бойцом SS, пишет «Медиазона».