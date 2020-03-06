В Новгородской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

По словам Никитина, с 31 января из Китая и Южной Кореи в Новгородскую область вернулся 21 житель. Все они попали под медицинское наблюдение. В отношении 14 человек наблюдение завершено – все здоровы, остальные семь еще наблюдаются врачами по месту жительства. По данным лабораторных исследований, результаты всех проб на коронавирусную инфекцию – отрицательные, сообщает пресс-служба правительства.