В Новгородской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса в Новгородской области введен режим повышенной готовности, говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства. Сейчас в регионе не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.
Указом предусмотрены следующие меры:
Прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу рекомендуется уведомлять об этом «профильные службы»
В течение двух недель с момента возвращения в Россию необходимо «обеспечить самоизоляцию на дому»
При первых симптомах респираторных заболеваний незамедлительно обращаться к врачу
По словам Никитина, с 31 января из Китая и Южной Кореи в Новгородскую область вернулся 21 житель. Все они попали под медицинское наблюдение. В отношении 14 человек наблюдение завершено – все здоровы, остальные семь еще наблюдаются врачами по месту жительства. По данным лабораторных исследований, результаты всех проб на коронавирусную инфекцию – отрицательные, сообщает пресс-служба правительства.