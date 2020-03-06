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В Новгородской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Новгородской области введен режим повышенной готовности, говорится в указе губернатора Андрея Никитина, опубликованном на сайте правительства. Сейчас в регионе не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Указом предусмотрены следующие меры:

  • Прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу рекомендуется уведомлять об этом «профильные службы»

  • В течение двух недель с момента возвращения в Россию необходимо «обеспечить самоизоляцию на дому»

  • При первых симптомах респираторных заболеваний незамедлительно обращаться к врачу

По словам Никитина, с 31 января из Китая и Южной Кореи в Новгородскую область вернулся 21 житель. Все они попали под медицинское наблюдение. В отношении 14 человек наблюдение завершено – все здоровы, остальные семь еще наблюдаются врачами по месту жительства. По данным лабораторных исследований, результаты всех проб на коронавирусную инфекцию – отрицательные, сообщает пресс-служба правительства.

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