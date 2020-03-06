В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

6 марта в Москве зафиксировали пять новых случаях коронавируса, и еще один в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания выявились после возвращения из Италии. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом.