В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб.
О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта. Молодой человек заболел, находясь на отдыхе в Италии. 23 февраля он вернулся и проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.
6 марта в Москве зафиксировали пять новых случаях коронавируса, и еще один в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания выявились после возвращения из Италии. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом.