Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, «Аэрофлот» и другие авиакомпании должны прекратить перевозку иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Ирана, а МВД и МИД – приостановить прием документов от лиц, проживающих на территории этой страны. Такие меры принимаются в целях профилактики распространения коронавируса нового типа, отмечается в документе.