Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, «Аэрофлот» и другие авиакомпании должны прекратить перевозку иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Ирана, а МВД и МИД – приостановить прием документов от лиц, проживающих на территории этой страны. Такие меры принимаются в целях профилактики распространения коронавируса нового типа, отмечается в документе.
С 28 февраля в России действует запрет на выдачу виз гражданам Ирана, а Ростуризм и Роспотребнадзор ранее рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эту страну в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 6 марта в Иране зафиксировано более 4700 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель после материкового Китая (80 500) и Южной Кореи (6600). Всего в мире зафиксировано свыше 101 600 случаев заражения, из которых 3460 – с летальным исходом. Более половины зараженных (55 863) выздоровели.