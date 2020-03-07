В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом
В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Трое заболевших находятся в Липецке, еще один – в Санкт-Петербурге. Все заболевшие – граждане России, они недавно приехали из Италии.
Пациенты с коронавирусом госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Люди, с которыми они контактировали, будут отправлены на карантин.
С учетом новых заболевших в России зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Два – у граждан Китая, один – у итальянца, остальные – у россиян. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.
В общей сложности в мире коронавирусом заболели 102 000 человек, более 3000 скончались. Помимо Китая случаи заболевания зарегистрированы еще в 88 странах.