В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом

С учетом новых заболевших в России зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Два – у граждан Китая, один – у итальянца, остальные – у россиян. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.