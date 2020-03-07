Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат, отмечается в сообщении. Состояние пациента врачи оценили как «хорошее», никаких симптомов коронавируса у него нет.
О первом заболевшем коронавирусом в Москве стало известно 2 марта. Молодой человек заразился, находясь на отдыхе в Италии. 23 февраля он вернулся в Россию и через три дня обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Оттуда его госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.
Всего в столице по данным на 7 марта было зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поликлиники, больницы, службы ЖКХ, транспортный комплекс переведены в режим повышенной готовности. Всех приезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией просят по прибытии находиться в самоизоляции дома в течение 14 дней. Получить больничный на этот срок можно курьером, обратившись в департамент здравоохранения. При возникновении симптомов врача следует вызывать на дом.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 88 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 102 000 человек, более 3000 скончались.