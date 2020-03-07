Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Всего в столице по данным на 7 марта было зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поликлиники, больницы, службы ЖКХ, транспортный комплекс переведены в режим повышенной готовности. Всех приезжающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией просят по прибытии находиться в самоизоляции дома в течение 14 дней. Получить больничный на этот срок можно курьером, обратившись в департамент здравоохранения. При возникновении симптомов врача следует вызывать на дом.