Олимпиаду в Токио могут отложить на один-два года из-за коронавируса

«Я не думаю, что игры можно отменить, но их можно отложить. Международный олимпийский комитет (МОК) будет в беде, если произойдет отмена соревнований», — сказал Такахаси, один из 25 членов исполнительного совета оргкомитета токийской Олимпиады. По словам Такахаси, финансовый ущерб от отмены игр или проведения их без зрителей будет слишком велик. Высокопоставленные должностные лица в Японии и в МОК заявляют, что не думают о возможной отмене или переносе Олимпийских игр. По оценке Такахаси, официальные лица отрицают возможность каких-либо серьезных изменений в олимпийском графике, чтобы не навредить подготовке спортсменов к Играм.