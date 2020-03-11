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Олимпиаду в Токио могут отложить на один-два года из-за коронавируса

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Перенос летних Олимпийских Игр в Токио на один-два года при невозможности их проведения из-за эпидемии коронавирусной инфекции в 2020 г. считает наиболее реалистичным вариантом член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

«Я не думаю, что игры можно отменить, но их можно отложить. Международный олимпийский комитет (МОК) будет в беде, если произойдет отмена соревнований», — сказал Такахаси, один из 25 членов исполнительного совета оргкомитета токийской Олимпиады. По словам Такахаси, финансовый ущерб от отмены игр или проведения их без зрителей будет слишком велик. Высокопоставленные должностные лица в Японии и в МОК заявляют, что не думают о возможной отмене или переносе Олимпийских игр. По оценке Такахаси, официальные лица отрицают возможность каких-либо серьезных изменений в олимпийском графике, чтобы не навредить подготовке спортсменов к Играм.

Бывший старший управляющий директор японской рекламной корпорации Dentsu Inc., напомнил, что около 73% доходов МОК — это доходы от продажи прав на вещание. Comcast Corp. NBC Universal заплатила $1,1 млрд за права на трансляцию токийских Игр в США в то время года, которое не противоречит другим крупным спортивным событиям. Такахаси добавил, что перенос олимпийских соревнований на один-два года проще всего организовать без ущерба другим спортивным мероприятиям, а при переносе на срок менее года возникнут сложности с наложением состязаний в разных странах мира.

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началась с Китая в декабре 2019 г., всего в мире, заразилось более 110 тыс., умерло более 4 тыс. человек. Япония — в числе стран, где распространяется коронавирус. Общее число заболевших в стране составляет 1277 человек, скончались 19 человек, семеро из которых – пассажиры круизного судна Diamond Princеss (на нем заболели 696 человек). Ранее возможность проведения Олимпиады-2020 без зрителей обсуждала Всемирная организация здравоохранения. 12 марта Национальный олимпийский комитет Греции планировал провести церемонию зажжения огня летней Олимпиады. Она пройдет без зрителей, на церемонию не допустят журналистов.

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