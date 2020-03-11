В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве подтвердил и городской оперативный штаб. По его данным, среди заболевших есть ребенок, но у него «полностью отсутствуют симптомы заболевания». Все родственники инфицированных получают помощь в инфекционной больнице, трое направлены в обсервационный центр, а еще трое находятся на домашнем карантине.