В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб. Все заболевшие последние две недели посещали Италию.
Новые случаи заражения коронавирусом в Москве подтвердил и городской оперативный штаб. По его данным, среди заболевших есть ребенок, но у него «полностью отсутствуют симптомы заболевания». Все родственники инфицированных получают помощь в инфекционной больнице, трое направлены в обсервационный центр, а еще трое находятся на домашнем карантине.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России. Выписано трое человек.
Всемирная организация здравоохранения объявила сегодня о пандемии коронавируса в мире.