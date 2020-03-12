В Италии закрыли все магазины кроме продуктовых и аптек

Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля. От коронавирусной инфекции умерло более 800 человек, заболели более 10 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118 000, 4291 случай закончился летальным исходом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. В России зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.