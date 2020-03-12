В Италии закрыли все магазины кроме продуктовых и аптек
В Италии из-за угрозы коронавируса прекратят работу все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Об этой мере борьбы с распространением заболевания объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Он сообщил, что из баров и ресторанов возможна лишь доставка еды на дом. Власти гарантировали оказание услуг общественного транспорта, банков, страховых компаний и др. Промышленное и сельскохозяйственное производство прекращаться не будет, сказал премьер. Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска, организовывать дистанционную работу и закрыть подразделения, в работе которых нет нужды.
Строгие карантинные меры власти Италии из-за распространения коронавируса ввели с 10 марта. Они запретили передвижение населения без уважительной причины. Рестораны и бары ограничили в часах работы и обязали соблюдать обязательную дистанции безопасности (не менее метра) между клиентами. В Италии закрыты развлекательные учреждения, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры, школы и университеты.
Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля. От коронавирусной инфекции умерло более 800 человек, заболели более 10 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118 000, 4291 случай закончился летальным исходом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. В России зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.