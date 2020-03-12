Защитник итальянского «Ювентуса» заразился коронавирусом

Коронавирусом в Италии заразились более 12 тысяч человек, умерли 827 человек. С 12 марта в стране закрыты все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Из баров и ресторанов возможна лишь доставка еды на дом. С 10 марта запрещено передвижение населения без необходимости. Закрыты развлекательные учреждения, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры, школы и университеты. Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля.