Защитник итальянского «Ювентуса» заразился коронавирусом
У защитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани выявили коронавирусную инфекцию. Болезнь протекает бессимптомно, сообщается на сайте клуба
В клубе сообщили, что выполняют все процедуры по изоляции футболиста и устанавливают тех, кто контактировал с ним. Среди одноклубников Ругани — звезда мирового футбола Криштиану Рональду. 25-летний Ругани провел в этом сезоне семь матчей за клуб.
Коронавирусом в Италии заразились более 12 тысяч человек, умерли 827 человек. С 12 марта в стране закрыты все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Из баров и ресторанов возможна лишь доставка еды на дом. С 10 марта запрещено передвижение населения без необходимости. Закрыты развлекательные учреждения, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры, школы и университеты. Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118 000, 4291 случай закончился летальным исходом. Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. В России зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России, трое выписаны.