Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин из-за коронавируса

Володин в свою очередь поручил аннулировать пропуск Катасонова на 14 дней и изолировать тех, с кем он контактировал. «Надо уважать закон и правила, начиная с себя», – подчеркнул он. Председатель Госдумы также поручил провести дезинфекцию зала пленарных заседаний. Сам Катасонов рассказал изданию «Подъем», что сидел «достаточно далеко – на галерке» и не думает, что подверг опасности президента Владимира Путина во время голосования по поправкам в Конституцию.