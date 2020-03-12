Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин из-за коронавируса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск в Госдуму депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который, вернувшись из Франции, не отправился на карантин для профилактики распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
О том, что Катасонов не был на карантине после возвращения из Франции, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, после возвращения депутат несколько дней был на рабочем месте. По мнению политика, за это Катасонова следует лишить депутатских полномочий.
Володин в свою очередь поручил аннулировать пропуск Катасонова на 14 дней и изолировать тех, с кем он контактировал. «Надо уважать закон и правила, начиная с себя», – подчеркнул он. Председатель Госдумы также поручил провести дезинфекцию зала пленарных заседаний. Сам Катасонов рассказал изданию «Подъем», что сидел «достаточно далеко – на галерке» и не думает, что подверг опасности президента Владимира Путина во время голосования по поправкам в Конституцию.
Вечером 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве «режим повышенной готовности» из-за эпидемии коронавируса. Приехавшие из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией должны обеспечить себе двухнедельную самоизоляцию. Ограничение распространяется на Италию, Иран, Францию, Германию, Китай, Южную Корею и Испанию. В Мосгорздраве предупредили, что отказавшихся от самоизоляции будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России. Выписано трое человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.