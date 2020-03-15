Роспотребнадзор рассказал о трех случаях заражения коронавирусом в России

Как минимум три человека из 59 заболевших коронавирусом в России заразились на территории страны, а не за ее пределами, следует из сообщения Роспотребнадзора. «Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», ‒ говорится в нем. В каких регионах произошло заражение, не уточняется.