Роспотребнадзор рассказал о трех случаях заражения коронавирусом в России
Как минимум три человека из 59 заболевших коронавирусом в России заразились на территории страны, а не за ее пределами, следует из сообщения Роспотребнадзора. «Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», ‒ говорится в нем. В каких регионах произошло заражение, не уточняется.
Ранее сообщалось, что все заболевшие приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией ‒ из Китая, Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши, Швейцарии. Инфицированные госпитализированы и находятся в специальных боксах. Контактировавшие с ними лица помещены под медицинское наблюдение.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 59 заболевших коронавирусом, из них 56 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве.