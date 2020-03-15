В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

С учетом новых случаев заболевания число инфицированных коронавирусом в России выросло до 63, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая и один ‒ итальянец. Также в Россию были эвакуированы трое пассажиров лайнера Diamond Princess с коронавирусом. Они не учитываются в общей статистике, поскольку заболевание у них было диагностировано на территории Японии.