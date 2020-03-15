В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Трое заболевших находятся в Московской области, один ‒ в Тюменской. Все они ‒ граждане России, недавно вернувшиеся из Италии, Франции, Испании и Швейцарии.
Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
С учетом новых случаев заболевания число инфицированных коронавирусом в России выросло до 63, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая и один ‒ итальянец. Также в Россию были эвакуированы трое пассажиров лайнера Diamond Princess с коронавирусом. Они не учитываются в общей статистике, поскольку заболевание у них было диагностировано на территории Японии.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.