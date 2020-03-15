Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков, следует из сообщения. Учебные заведения должны «обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», говорится в документе.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве.