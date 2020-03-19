США приостановили выдачу виз в странах мира из-за коронавируса

Власти США из-за угрозы коронавируса приостановили выдачу виз в большей части стран мира, в том числе — в России. Об этом говорится в сообщении на странице госдепартамента в Twitter. Выдача виз остановлена с 18 марта. Посольства и консульства будут оказывать визовые услуги только в экстренных случаях.