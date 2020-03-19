США приостановили выдачу виз в странах мира из-за коронавируса
Власти США из-за угрозы коронавируса приостановили выдачу виз в большей части стран мира, в том числе — в России. Об этом говорится в сообщении на странице госдепартамента в Twitter. Выдача виз остановлена с 18 марта. Посольства и консульства будут оказывать визовые услуги только в экстренных случаях.
«В ответ на COVID-2019 госдепартамент приостанавливает оказание стандартных визовых услуг в большинстве стран мира», — отмечается в сообщении. Посольства и консульства будут оказывать визовые услуги только в экстренных случаях. Дата возобновления выдачи виз не уточняется. На сайте посольства США в Москве сообщается, что американские диппредставительства в России «сократили операции по предоставлению визовых услуг и оказанию консульских услуг американским гражданам на регулярной основе».
«Консульский отдел посольства США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге, а также консульское агентство США на Сахалине будут оставаться открытыми, но будут предоставлять только консульские услуги, связанных с экстренными ситуациями», — подчеркивается в сообщении посольство. О временном прекращении работы генконсульства США во Владивостоке было объявлено накануне, 18 марта.
Всего в мире выявлено более 179 000 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, из них более 7400 случаев закончились летальным исходом, сообщала Всемирная организация здравоохранения 17 марта. В США с 13 марта действует режим чрезвычайного положения. Коронавирусом заразились более 8 тысяч американцев, умерли более 120. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех штатах. В России к 18 марта зафиксировано 147 случаев заболевания.