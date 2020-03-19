Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Ранее Кудрин заявил, что при нынешних ценах на нефть федеральный бюджет будет дефицитным, рост экономики обнулится, а число бедных, вероятнее всего, увеличится. По словам Кудрина, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам 2020 г. составит около 2% ВВП. В таких условиях экономический рост будет «около нуля» вместо ожидаемых Минэкономразвития 1,9%. На 12:50 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $26,6 за баррель, на нефть марки WTI – на уровне $23. К этому времени биржевой курс доллара составлял 79,75 руб., курс евро – 86,44 руб.