Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС. По словам Кудрина, на данный момент сложно оценить последствия кризиса.
Его влияние на все стороны жизни будет очень сильным, сказал он. На это указывают вводимые самоизоляция и карантин, ограничение деятельности компаний и предприятий, пояснил он. «Последствия еще трудно даже оценить», – считает Кудрин.
Ранее Кудрин заявил, что при нынешних ценах на нефть федеральный бюджет будет дефицитным, рост экономики обнулится, а число бедных, вероятнее всего, увеличится. По словам Кудрина, при цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам 2020 г. составит около 2% ВВП. В таких условиях экономический рост будет «около нуля» вместо ожидаемых Минэкономразвития 1,9%. На 12:50 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $26,6 за баррель, на нефть марки WTI – на уровне $23. К этому времени биржевой курс доллара составлял 79,75 руб., курс евро – 86,44 руб.
Первые случаи заболевания COVID-2019, вызванные короновирусом нового типа, были зарегистрированы в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. На данный момент случаи заражения вирусом выявлены в 150 странах. По данным ВОЗ на 18 марта, всего в мире выявлено более 191 000 случаев заболевания коронавирусом, из них 7807 закончились летальным исходом. В России, по данным Минздрава, было зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них более 50 случаев выявлено в Москве.