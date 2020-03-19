Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

По данным на 19 марта, в России выявлены 199 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зарегистрировано. Ранее оперативный штаб сообщал, что в московской больнице умерла пациентка с коронавирусом. Ей было 79 лет. По данным штаба, причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.