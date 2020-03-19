Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на соответсвующие распоряжения властей. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.
Первыми 5 марта режим повышенной готовности ввели власти Москвы. К 19 марта его ввели все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.
По данным на 19 марта, в России выявлены 199 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов не зарегистрировано. Ранее оперативный штаб сообщал, что в московской больнице умерла пациентка с коронавирусом. Ей было 79 лет. По данным штаба, причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.