Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину из-за коронавируса

В первую очередь карантин должен объявляться для людей, находящихся в группе риска, для всех остальных – разумные ограничительные меры (удаленное обучение, дистанцирование в заведениях общепита, закрытие культурных учреждений и др.). В обращении к президенту также говорится о необходимости отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы. Предлагается освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации.