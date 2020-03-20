Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину из-за коронавируса
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. В нем они требует от правительства и президента России экстренных мер для предотвращения эпидемии коронавируса. Подписать опубликованную петицию может любой желающий.
Среди его изначальных 24 подписантов – врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, Алексей Масчан, биолог Ирина Якутенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева, писатели, актеры, популяризаторы науки. По их мнению, действий, которые предприняло правительство, недостаточно, необходим комплекс срочных экстренных мер, которые поддержат людей во время карантина и обеспечат масштабное тестирование на коронавирус.
Подписанты потребовали предоставить потенциально зараженным гражданам возможность быстро и бесплатно пройти тест. Для этого надо разрешить клиникам и медцентрам использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации и позволить частным медицинским организациям помогать в борьбе с эпидемией. «Массовое проактивное тестирование – основной метод контроля за развитием эпидемии», – говорится в письме. В нем также указывается, что карантинные меры важно соотнести с экономическими последствиями.
В первую очередь карантин должен объявляться для людей, находящихся в группе риска, для всех остальных – разумные ограничительные меры (удаленное обучение, дистанцирование в заведениях общепита, закрытие культурных учреждений и др.). В обращении к президенту также говорится о необходимости отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы. Предлагается освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации.
Авторы письма настаивают на налоговых каникулах малому бизнесу и ИП сроком на 3 месяца и освобождении НКО от налогов. Малому бизнесу предлагается обеспечить беспроцентные кредиты, усилиям волонтеров – необходимую поддержку. «При отказе от незамедлительного выполнения указанных мер либо обеспечении их неверными и излишне жесткими методами, эпидемиологическая и общественная ситуация в стране резко ухудшатся. Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть», – констатируют инициаторы открытого письма президенту.
На 19 марта в России было зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. В Москве одна пациентка, заразившаяся этим вирусом, накануне умерла. Власти заявили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.