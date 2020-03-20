В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса

Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 марта. Тогда за день было выявлено 52 новых случаев заболевания. Большинство новых случаев заражения обнаружено в Москве — 33. Шесть случаев в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях. Среди заболевших двое детей. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся более 27,000 человек. 12 человек выздоровели и были выписаны, рассказали в оперативном штабе по борьбе с вирусом.