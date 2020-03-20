В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавируса
Число заболевших коронавирусом в России достигло 253 человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. По состоянию на 20 марта в России зафиксировано 54 новых случая болезни.
Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 марта. Тогда за день было выявлено 52 новых случаев заболевания. Большинство новых случаев заражения обнаружено в Москве — 33. Шесть случаев в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях. Среди заболевших двое детей. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся более 27,000 человек. 12 человек выздоровели и были выписаны, рассказали в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
19 марта в московской больнице умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. По данным оперативного штаба, причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб. Женщину госпитализировали 13 марта в частную клинику. Через два дня тест показал у нее коронавирусную инфекцию, и пациентку перевели в инфекционную больницу № 2, где она находилась в изолированном боксе. Это первый случай смерти заболевшего коронавирусом в России.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом, из них 8778 закончились летальным исходом.