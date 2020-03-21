Мэрия Москвы установила на стройке инфекционного центра мотивирующие плакаты
На строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве установили несколько мотивирующих плакатов для рабочих, рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. Четыре варианта плакатов опубликованы на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. На одном из них изображен мэр столицы Сергей Собянин.
Работы по возведению инфекционного центра идут беспрецедентно высокими темпами, отметил Бочкарев. Строительство продолжается в круглосуточном режиме. Плакаты призваны поддержать дух рабочих, которые совершают трудовой подвиг, пояснил заммэра.
Инфекционный центр возводится в ускоренном режиме в связи с эпидемией коронавируса. На момент публикации было известно о 253 заболевших в России, из них 131 человек – в Москве.
Площадь инфекционного центра составит 81 300 кв. м. Генеральным подрядчиком по строительству выбран городской холдинг «Мосинжпроект». На площадке работают представители компаний ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК, сотрудники сетевых организаций.