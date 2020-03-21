Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2020 г. не состоится из-за коронавируса, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Соревнования должны были пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.
Возможности перенести чемпионат мира в 2020 г. в другую страну нет, отмечается в сообщении IIHF. Вопрос проведения соревнований в следующем году в Швейцарии будет обсуждаться. Но учитывая тот факт, что страны – хозяйки ЧМ по хоккею распределены до 2025 г., это будет сложно, добавила федерация.
Всем, кто купил билеты на матчи ЧМ-2020, вернут деньги.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 176 странах. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, заразились свыше 234 000 человек, более 9800 скончались.
В Швейцарии на момент публикации было выявлено 3863 заболевших коронавирусом.