Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Возможности перенести чемпионат мира в 2020 г. в другую страну нет, отмечается в сообщении IIHF. Вопрос проведения соревнований в следующем году в Швейцарии будет обсуждаться. Но учитывая тот факт, что страны – хозяйки ЧМ по хоккею распределены до 2025 г., это будет сложно, добавила федерация.