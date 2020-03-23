Минюст направил в правительство изменения в КоАП о нарушении карантина
Минюст разработал и направил в правительство проект правок об ответственности за нарушение карантина, пишет ТАСС. Эти поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина в период его проведения, отметили в министерстве.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса попросила премьера Михаила Мишустина ужесточить административную ответственность за нарушение условий карантина. Премьер эту идею поддержал.
Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями КоАП – ст. 6.3, ст. 19.4 или ст. 19.5. Максимальные штрафы по этим статьям варьируются от 500 до 1000 руб. Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм в России есть, но только при массовом заражении, отмечал 19 марта первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он предлагал дополнить статью Уголовного кодекса формулировкой «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого», цитировала его «Парламентская газета».
В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.