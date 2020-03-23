Минюст направил в правительство изменения в КоАП о нарушении карантина

Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями КоАП – ст. 6.3, ст. 19.4 или ст. 19.5. Максимальные штрафы по этим статьям варьируются от 500 до 1000 руб. Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм в России есть, но только при массовом заражении, отмечал 19 марта первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он предлагал дополнить статью Уголовного кодекса формулировкой «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого», цитировала его «Парламентская газета».