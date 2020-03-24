Госпитализированная с подозрением на коронавирус москвичка умерла из-за онкологии
Пожилая москвичка, доставленная в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, скончалась от онкологии, говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.
По информации ведомства, пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. В ее внутренних органах и тканях были обнаружены метастазы. Тяжесть состояния здоровья женщины объяснялась терминальной стадией онкологического заболевания, пояснили в ведомстве.
Женщину доставили в больницу в Коммунарке после контакта с дочерью, вернувшейся из страны, где ранее был зафиксирован существенный рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Тестирование на коронавирус, проведенное при жизни, показало отрицательный результат.
Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что изначально 69-летняя женщина была доставлена в 40-ю городскую больницу с подозрением на пневмонию. 19 марта из-за подозрения на коронавирус ее перевели в специализированное медучреждение. Вечером того же дня женщина скончалась, отметила газета.
Ранее в столичной инфекционной больнице скончалась 79-летняя москвичка, госпитализированная с коронавирусом. По данным Минздрава, она умерла из-за оторвавшегося тромба.