Госпитализированная с подозрением на коронавирус москвичка умерла из-за онкологии

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что изначально 69-летняя женщина была доставлена в 40-ю городскую больницу с подозрением на пневмонию. 19 марта из-за подозрения на коронавирус ее перевели в специализированное медучреждение. Вечером того же дня женщина скончалась, отметила газета.