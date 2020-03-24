AFP: Более трети населения планеты отправлено на карантин

О пандемии коронавируса нового типа, вызывающее заболевание COVID-19, Всемирная организация здравоохранения объявила (ВОЗ) 11 марта. По данным ВОЗ на 24 марта, общее число заболевших в 190 странах мира составляет почти 335 000, 14 600 человек умерли. Американский Университет Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, приводит другие цифры: свыше 398 000 зарегистрированных случаев заболевания. Почти 17 500 погибли и более 103 000 выздоровели. В России, по данным оперативного штаба, 495 случаев заболевания.