Число заболевших коронавирусом в мире превысило 400 000
Число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 407 000, свидетельствуют данные американского Института Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в 169 странах. Умерло уже более 18 200 инфицированных, в свыше 104 200 выздоровели.
Наибольшее число заболевших в Китае (81 591 человек), Италии (69 176), США (49 767), Испании (39 676), Германии (31 991), Иране (24 811) и Франции (20 149).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается почти 373 000 случаев заражения коронавирусом в 194 странах. Из них более 16 000 случаев с летальным исходом.
В России заболевание COVID-19 выявлено у 495 человек в 14 регионах страны, сообщает оперативный штаб. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай).