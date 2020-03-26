Большой театр впервые покажет спектакли на YouTube
Большой театр с 27 марта будет транслировать спектакли из «золотого фонда» на сервисе YouTube, говорится в совместном заявлении Большого театра и Google. Серию трансляций откроет балет «Лебединое озеро», в онлайн-репертуаре театра также есть «Борис Годунов», «Щелкунчик», «Царская невеста», «Спящая красавица» и «Марко Спада».
Театр будет использовать для трансляций архивные записи. Выступления будут доступны вне зависимости от региона, но только в течение 24 часов после премьеры. Перед онлайн-премьерой «Лебединого озера» актеры Большого театра Денис Родькин и Игорь Цвирко обсудят спектакль в чате трансляции.
Большой театр отменил все спектакли и гастроли 16 марта, после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете мероприятий в помещениях с участием более 50 человек. На следующий день Минкультуры поручило закрыть все подведомственные ему театры, а также музеи, выставки и другие заведения культуры. Комитет по туризму Москвы предложил им разместить свои материалы на единой платформе stayhome.moscow.
Самоизоляция и удаленная работа привели к росту трафика YouTube, а также других видеосервисов. С 20 марта YouTube и Netflix приостановили трансляции по умолчанию в HD в Европе, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру интернета. Трансляции в HD остаются доступными, но их надо включать вручную: по умолчанию плеер устанавливает стандартное разрешение.