Большой театр впервые покажет спектакли на YouTube

Большой театр отменил все спектакли и гастроли 16 марта, после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете мероприятий в помещениях с участием более 50 человек. На следующий день Минкультуры поручило закрыть все подведомственные ему театры, а также музеи, выставки и другие заведения культуры. Комитет по туризму Москвы предложил им разместить свои материалы на единой платформе stayhome.moscow.