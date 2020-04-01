Бывшему совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение во взяточничестве
Следственный комитет предъявил обвинение совладельцу сгоревшего в марте 2018 г. ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Собственника заведения обвиняют в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и ее команде, сообщила представитель СК Светлана Петренко «Интерфаксу».
Дача взятки позволила Вишневскому реконструировать здание торгового центра без разрешения на строительство и в нарушение проекта, по которому на всех этажах должны были установить автоматические системы пожаротушения, чего сделано не было, считает следствие. Грубейшие нарушения противопожарной безопасности проигнорировала и Комкова, отметила представитель СК. «Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек», — сказала она.
После пожара бывший футболист Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. По данным СК, он продолжил строительный бизнес в Испании и приобрел дорогостоящее имущество на средства, в том числе сэкономленные при строительстве ТЦ в Кемерово. Чтобы возместить причиненный ущерб следствие решило арестовать принадлежащую Вишневскому и его матери недвижимость как в России, так и в Испании.
24 марта Вишневский был экстрадирован в Россию из Польши, где был задержан около года назад. После прибытия в Россию его поместили на карантин из-за пандемии каоронавируса. По словам Петренко, тест на наличие коронавирусной инфекции у Вишневского дал отрицательный результат.
Торговый центр «Зимняя вишня» сгорел в конце марта 2018 г. Возгорание началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. По делу о трагедии расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.