В России 3,3 млн человек находятся на карантине из-за коронавируса

С 11 марта на родину из-за границы вернулись более 825 000 человек, ожидается возвращение еще более 20 000 человек. По мнению Путина, россиянам сложно получить медицинскую помощь в других странах. «У нас практически все случаи, за редчайшим исключением, завозные или так называемые контактные, т. е. от тех людей, которые вступали в какие-то контакты с приехавшими из-за границы», – отметил глава государства.