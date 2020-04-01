В России 3,3 млн человек находятся на карантине из-за коронавируса
В России на карантине в связи с угрозой заражения коронавирусом находятся 3,3 млн человек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «В обсервации всего 1777, на самоизоляции – 292 740 человек», – уточнил глава государства.
С 11 марта на родину из-за границы вернулись более 825 000 человек, ожидается возвращение еще более 20 000 человек. По мнению Путина, россиянам сложно получить медицинскую помощь в других странах. «У нас практически все случаи, за редчайшим исключением, завозные или так называемые контактные, т. е. от тех людей, которые вступали в какие-то контакты с приехавшими из-за границы», – отметил глава государства.
По его словам, в стране ситуация с распространением коронавируса усложняется. Он напомнил, что в мире уже заразились вирусом 850 000 человек, в России выявлено 2777 случаев заболевания.