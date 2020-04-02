Власти выделят деньги на оплату проживания россиян, застрявших за рубежом

Российские власти выделят деньги на оплату проживания россиян, застрявших за границей, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. По его словам, для оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом, правительство выделит около 500 млн руб. Сейчас ведется работа по их возвращению домой, отметил он.