Власти выделят деньги на оплату проживания россиян, застрявших за рубежом
Российские власти выделят деньги на оплату проживания россиян, застрявших за границей, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. По его словам, для оказания помощи россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом, правительство выделит около 500 млн руб. Сейчас ведется работа по их возвращению домой, отметил он.
Премьер также поручил Министерству иностранных дел, Минтрансу и Росавиации составить график возвращения россиян на родину. Люди должны знать, «когда и каким рейсом они смогут вернуться на родину», сказал он.
Мишустин потребовал оперативно подготовить и утвердить новые акты правительства, связанные с борьбой с коронавирусом и ее влиянием на социальную сферу и экономику страны. По его словам, с подготовкой документов нельзя тянуть. До конца недели следует утвердить все подзаконные акты. Все обозначенные президентом меры должны заработать немедленно, отметил Мишустин.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлен 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 3548 человек в 76 российских регионах. Общее число вылечившихся достигло 235 человек, число погибших с диагностированным коронавирусом увеличилось до 30.