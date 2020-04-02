Путин готовит еще одно обращение к нации

25 марта президент в телеобращении к гражданам объявил следующую неделю нерабочей, а также предложил реализовать несколько мер, которые, по мнению властей, должны поддержать население в условиях пандемии. 1 апреля на совещании с президентом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова предложили президенту продлить действие «мер социального дистанцирования». По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах страны. 30 человек умерли, 235 – выздоровели. По словам Пескова, никаких решений о продлении каникул пока не принято.