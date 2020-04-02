Путин готовит еще одно обращение к нации
Президент России Владимир Путин второй раз за восемь дней обратится к населению. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в настоящий момент готовит текст выступления, оно будет показано после 16.00 мск 2 апреля. Содержание обращения Путина Песков не уточнил.
25 марта президент в телеобращении к гражданам объявил следующую неделю нерабочей, а также предложил реализовать несколько мер, которые, по мнению властей, должны поддержать население в условиях пандемии. 1 апреля на совещании с президентом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова предложили президенту продлить действие «мер социального дистанцирования». По данным на 2 апреля, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах страны. 30 человек умерли, 235 – выздоровели. По словам Пескова, никаких решений о продлении каникул пока не принято.
31 марта стало известно, что у главного врача больницы № 40 в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусом, Дениса Проценко диагностировали это заболевание. На прошлой неделе в больницу приезжал Путин. Он лично общался с Проценко. После того как стало известно о наличии у главврача коронавируса, Песков заявил, что Путин и члены правительства, посетившие вместе с президентом Коммунарку, регулярно тестируются на коронавирус.
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции. Он ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.