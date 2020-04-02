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Песков прокомментировал информацию о нехватке средств защиты в больницах

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Сообщения о нехватке медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом и средств защиты для врачей нужно проверять, не всегда они соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Из штаба докладывают, что хватает», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Песков допустил, что в некоторых региональных больницах действительно возможна нехватка чего-либо. «Штаб над этим работает, но в целом, конечно, в первую очередь удовлетворяются необходимость именно тех, кто борется с коронавирусом», – добавил пресс-секретарь.

Согласно данным оперативного штаба на 2 апреля, в России выявлены 3548 больных коронавирусом, умерли 30 человек. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации были заражены более 827 000 человек в 205 странах, свыше 40 000 скончались.

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