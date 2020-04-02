Песков прокомментировал информацию о нехватке средств защиты в больницах

При этом Песков допустил, что в некоторых региональных больницах действительно возможна нехватка чего-либо. «Штаб над этим работает, но в целом, конечно, в первую очередь удовлетворяются необходимость именно тех, кто борется с коронавирусом», – добавил пресс-секретарь.