В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Получить QR-код можно с помощью смартфона на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Те, у кого нет смартфона, могут оформить заявку по номеру 112. Во время проверки на улицах жители будут должны показать QR-код или сказать номер заявки, оформленной службой 112.