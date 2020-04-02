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В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Ведомости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона. Он потребуется для выхода из дома, в том числе чтобы вынести мусор или выйти на прогулку с домашним животным.

Получить QR-код можно с помощью смартфона на сайте сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Те, у кого нет смартфона, могут оформить заявку по номеру 112. Во время проверки на улицах жители будут должны показать QR-код или сказать номер заявки, оформленной службой 112.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, ограничивающий передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.

О планах ввести QR-коды для выхода из дома ранее сообщили власти Москвы. В Татарстане такие пропуска выдают в sms-формате.

В России, по данным на 2 апреля, общее число заболевших коронавирусом достигло 3548. Погибли 30 человек, выздоровели 235.

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