Минздрав начал информировать россиян о коронавирусе в ICQ и WhatsApp

Чат-боты Минздрава расскажут о методах диагностики и профилактики COVID-19, дадут актуальные данные о распространении вируса и рекомендации по домашней изоляции и предупредят о мифах о коронавирусе. Сервис также могут использовать медицинские работники для быстрого доступа к методическим рекомендациям по лечению инфицированных. Кроме того, для срочной консультации с экспертом есть единый номер горячей линии.