Минздрав начал информировать россиян о коронавирусе в ICQ и WhatsApp
Министерство здравоохранения запустило чат-боты в мессенджерах WhatsApp и ICQ New для информирования россиян о коронавирусе. Пользователи смогут круглосуточно получать точную, достоверную и актуальную информацию о COVID-19 в ответ на самые распространенные вопросы, отмечает пресс-служба министерства.
Чат-боты Минздрава расскажут о методах диагностики и профилактики COVID-19, дадут актуальные данные о распространении вируса и рекомендации по домашней изоляции и предупредят о мифах о коронавирусе. Сервис также могут использовать медицинские работники для быстрого доступа к методическим рекомендациям по лечению инфицированных. Кроме того, для срочной консультации с экспертом есть единый номер горячей линии.
Доступ к чат-боту в WhatsApp можно получить по ссылке. Для начала беседы нужно отправить в чат любое сообщение. В ICQ New чат-боты можно найти по названию @minzdravbot и @covidbot.
20 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о запуске в WhatsApp чат-бота с актуальной информацией о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.