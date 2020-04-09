Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса. О том, что семейная пара с тремя детьми ушла в лес близ поселка Красногвардейский, полиции Артемовского района 6 апреля сообщила сестра отца семейства.
«Сотрудники полиции совместно с работниками лесного хозяйства очень быстро нашли ушедшую в лес семью», – сообщается на сайте местного главка МВД. По данным правоохранителей, семья взяла с собой набор продуктов и мобильный телефон, а в поселок планировала возвращаться периодически за продуктами.
В лесу семье удалось провести сутки, в течение которых дети в возрасте от трех до восьми лет спали на ветках под открытым небом. Их поместили в центр социальной помощи семьи и детям, а родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. У одного из детей нашли клеща, но общее их состояние медицинские работники признали удовлетворительным.
Заражение коронавирусом в России впервые зафиксировали 31 января. По данным на 9 апреля, число заразившихся в стране превысило 10 000 человек. Большинство заболевших – в Москве: почти 6700 инфицированных. В Свердловской области выявлено 59 заболевших коронавирусной инфекцией, 25 из них выздоровели.
В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заболевших уже около 1,5 млн. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта.