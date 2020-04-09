Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

В лесу семье удалось провести сутки, в течение которых дети в возрасте от трех до восьми лет спали на ветках под открытым небом. Их поместили в центр социальной помощи семьи и детям, а родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. У одного из детей нашли клеща, но общее их состояние медицинские работники признали удовлетворительным.