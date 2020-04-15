Решение о переносе парада в честь 75-летия Победы могут принять в ближайшее время

Решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы, включая военный парад на Красной площади, может быть принято в самое ближайшее время, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ответ на обращение всех основных военных ветеранских организаций России в адрес президента России Владимира Путина, где содержится эта просьба (есть у «Ведомостей»).