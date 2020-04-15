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Решение о переносе парада в честь 75-летия Победы могут принять в ближайшее время

Ведомости

Решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы, включая военный парад на Красной площади, может быть принято в самое ближайшее время, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ответ на обращение всех основных военных ветеранских организаций России в адрес президента России Владимира Путина, где содержится эта просьба (есть у «Ведомостей»).

«Ведомости» направили пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову запрос об обращении и готовности Путина перенести парад на более позднюю дату.

Ранее ветеранские организации попросили президента отложить парад Победы в Москве на более позднюю дату, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется. Он считают, что парад «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», а дать гарантию безопасности здоровья при его проведении невозможно. 

Обращение к президенту подписали руководители 12 ветеранских организаций, включая председателя Российской Ассоциации Героев Владимира Шаманова, председателя клуба военчальников Анатолия Куликова, председателя Московской общественной организации участников и инвалидов Великой Отечественной войны Ивана Слухая, председателя организации «Боевое братство» Бориса Громов и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных