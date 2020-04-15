Решение о переносе парада в честь 75-летия Победы могут принять в ближайшее время
Решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы, включая военный парад на Красной площади, может быть принято в самое ближайшее время, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ответ на обращение всех основных военных ветеранских организаций России в адрес президента России Владимира Путина, где содержится эта просьба (есть у «Ведомостей»).
«Ведомости» направили пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову запрос об обращении и готовности Путина перенести парад на более позднюю дату.
Ранее ветеранские организации попросили президента отложить парад Победы в Москве на более позднюю дату, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется. Он считают, что парад «не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей», а дать гарантию безопасности здоровья при его проведении невозможно.
Обращение к президенту подписали руководители 12 ветеранских организаций, включая председателя Российской Ассоциации Героев Владимира Шаманова, председателя клуба военчальников Анатолия Куликова, председателя Московской общественной организации участников и инвалидов Великой Отечественной войны Ивана Слухая, председателя организации «Боевое братство» Бориса Громов и других.