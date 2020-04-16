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Власти Москвы обвинили гуляющих людей в нарушении режима самоизоляции

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Ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве не улучшается, сказал каналу «Россия 24» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, люди «выходят на улицу, на прогулки», «гуляют в паках, жарят шашлыки на природе», а родители с детьми «просто так гуляют на детской площадке».

За последние сутки полиция составила около 2000 протоколов о нарушении режима самоизоляции, сказал Данчиков. Он отметил, что надеется, что не располагающая к прогулкам погода «каким-то образом позволит гражданам остаться дома».

В апреле в Москве из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции: жителям разрешается выйти из дома только для того, чтобы выкинуть мусор, сходить за продуктами, в аптеку или к врачу, а также отправиться на работу. С 15 апреля автомобилисты и пассажиры общественного транспорта должны использовать цифровые пропуска. Пропускная система была введена из-за недисциплинированности жителей Москвы, заявлял накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 29 марта, за день до введения режима, на «веселые компании» и шашлыки в парках обращал внимание мэр Москвы Сергей Собянин.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 16 146 человек, 113 больных скончались, сообщал оперативный штаб. В России к 16 апреля коронавирус был обнаружен у более чем 27 900 человек, 232 их них погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных