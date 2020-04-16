Власти Москвы обвинили гуляющих людей в нарушении режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением режима самоизоляции в Москве не улучшается, сказал каналу «Россия 24» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, люди «выходят на улицу, на прогулки», «гуляют в паках, жарят шашлыки на природе», а родители с детьми «просто так гуляют на детской площадке».
За последние сутки полиция составила около 2000 протоколов о нарушении режима самоизоляции, сказал Данчиков. Он отметил, что надеется, что не располагающая к прогулкам погода «каким-то образом позволит гражданам остаться дома».
В апреле в Москве из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции: жителям разрешается выйти из дома только для того, чтобы выкинуть мусор, сходить за продуктами, в аптеку или к врачу, а также отправиться на работу. С 15 апреля автомобилисты и пассажиры общественного транспорта должны использовать цифровые пропуска. Пропускная система была введена из-за недисциплинированности жителей Москвы, заявлял накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 29 марта, за день до введения режима, на «веселые компании» и шашлыки в парках обращал внимание мэр Москвы Сергей Собянин.
Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 16 146 человек, 113 больных скончались, сообщал оперативный штаб. В России к 16 апреля коронавирус был обнаружен у более чем 27 900 человек, 232 их них погибли.