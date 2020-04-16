Власти Москвы обвинили гуляющих людей в нарушении режима самоизоляции

В апреле в Москве из-за распространения коронавируса действует режим самоизоляции: жителям разрешается выйти из дома только для того, чтобы выкинуть мусор, сходить за продуктами, в аптеку или к врачу, а также отправиться на работу. С 15 апреля автомобилисты и пассажиры общественного транспорта должны использовать цифровые пропуска. Пропускная система была введена из-за недисциплинированности жителей Москвы, заявлял накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 29 марта, за день до введения режима, на «веселые компании» и шашлыки в парках обращал внимание мэр Москвы Сергей Собянин.