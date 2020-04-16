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Коронавирус выявлен во всех регионах России

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На Алтае выявлен первый случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном портале республики. Инфекцию обнаружили у местной жительницы, к которой недавно приезжали в гости родственники из соседнего региона.

Алтай оставался последним субъектом России, где не было случаев коронавируса. Теперь COVID-19 зафиксирован во всех 85 регионах страны.

В России, по данным оперативного штаба на 16 апреля, было выявлено 27 938 случаев коронавируса.

Лидерами по числу заболевших являются Москва (16 146, умерли 113), Московская область (3054, умерли 33) и Санкт-Петербург (1083, семь умерли). Также в первую десятку входят Коми (441 заболевший, трое скончались), Нижегородская область (404, четыре), Ленинградская область (330), Мурманская область (306, один), Краснодарский край (260, три), Красноярский край (202) и Брянская область (201).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных