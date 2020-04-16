Коронавирус выявлен во всех регионах России
На Алтае выявлен первый случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном портале республики. Инфекцию обнаружили у местной жительницы, к которой недавно приезжали в гости родственники из соседнего региона.
Алтай оставался последним субъектом России, где не было случаев коронавируса. Теперь COVID-19 зафиксирован во всех 85 регионах страны.
В России, по данным оперативного штаба на 16 апреля, было выявлено 27 938 случаев коронавируса.
Лидерами по числу заболевших являются Москва (16 146, умерли 113), Московская область (3054, умерли 33) и Санкт-Петербург (1083, семь умерли). Также в первую десятку входят Коми (441 заболевший, трое скончались), Нижегородская область (404, четыре), Ленинградская область (330), Мурманская область (306, один), Краснодарский край (260, три), Красноярский край (202) и Брянская область (201).