Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов. Среди регионов, на которые нужно обратить внимание, – Иркутская и Владимирская области, Коми и Забайкальский край, отметил участвовавший в совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«[В регионах России] нет такого изобилия, которое есть в Москве. Нет такого коечного фонда регионального. Там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений», – сказал президент. После докладов глав регионов о ситуации с оснащением Путин принял дополнительные заявки. Сегодня на дооснащение, по его словам, было выделено около 36 млрд руб.
Путин подчеркнул важность стопроцентной готовности к распространению коронавируса в каждом регионе, «по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях». План по выделению дополнительных специализированных коек подразумевает, что к 28 апреля специально для больных коронавирусом должно быть выделено 95 000 коек. По данным на 16 апреля, было выполнено 72% плана, сказал президент.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 32 000 человек, передавал 17 апреля оперативный штаб, более 56% случаев (13 903) – за пределами Москвы. От коронавируса в стране скончались 127 человек.