Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

«[В регионах России] нет такого изобилия, которое есть в Москве. Нет такого коечного фонда регионального. Там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений», – сказал президент. После докладов глав регионов о ситуации с оснащением Путин принял дополнительные заявки. Сегодня на дооснащение, по его словам, было выделено около 36 млрд руб.