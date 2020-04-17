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Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

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Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов. Среди регионов, на которые нужно обратить внимание, – Иркутская и Владимирская области, Коми и Забайкальский край, отметил участвовавший в совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«[В регионах России] нет такого изобилия, которое есть в Москве. Нет такого коечного фонда регионального. Там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений», – сказал президент. После докладов глав регионов о ситуации с оснащением Путин принял дополнительные заявки. Сегодня на дооснащение, по его словам, было выделено около 36 млрд руб.

Путин подчеркнул важность стопроцентной готовности к распространению коронавируса в каждом регионе, «по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях». План по выделению дополнительных специализированных коек подразумевает, что к 28 апреля специально для больных коронавирусом должно быть выделено 95 000 коек. По данным на 16 апреля, было выполнено 72% плана, сказал президент.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 32 000 человек, передавал 17 апреля оперативный штаб, более 56% случаев (13 903) – за пределами Москвы. От коронавируса в стране скончались 127 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных