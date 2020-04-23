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МВД приостановило депортацию иностранцев из России

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Из-за пандемии коронавируса МВД России не будет депортировать иностранцев или аннулировать их документы, сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Если срок действия разрешительного документа для пребывания в России истекает в период с 15 марта по 15 июня, то он продлевается до окончания этого периода, пояснила она. Причем для продления не нужно обращаться в подразделение МВД по вопросам миграции, это будет происходить автоматически. Решения о депортации, выдворении или аннулировании документов иностранных граждан в этот период приниматься не будут, добавила Казакова.

Кроме того, с 15 марта по 15 июня иностранцы могут работать в России без разрешительных документов. Но если они прибыли в визовом порядке, у работодателя должно быть соответствующее разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Это не касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины и Азербайджана, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке. Работодатель должен будет только уведомить подразделение МВД о найме или увольнении иностранца – это необходимо для отслеживания ситуации на рынке труда, пояснила Казакова.

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Новый порядок работы подразделений по вопросам миграции МВД прописан указом президента Владимира Путина, подписанным 18 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных