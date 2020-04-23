МВД приостановило депортацию иностранцев из России

Кроме того, с 15 марта по 15 июня иностранцы могут работать в России без разрешительных документов. Но если они прибыли в визовом порядке, у работодателя должно быть соответствующее разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Это не касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины и Азербайджана, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке. Работодатель должен будет только уведомить подразделение МВД о найме или увольнении иностранца – это необходимо для отслеживания ситуации на рынке труда, пояснила Казакова.