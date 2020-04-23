Каждый четвертый россиянин пересмотрел планы на лето и майские выходные
Больше половины жителей России (57%) планируют провести майские каникулы и летний отдых дома, следует из результатов исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). К середине апреля 26% опрошенных изменили свои планы на отдых, половина из них сослались при этом на коронавирус.
ВЦИОМ провел опрос 15 марта, после чего сравнил его результаты с данными от 21 марта и с тем, как жители России отдыхали в прошлом году. Летом 2019 г. дома проводили время 33% россиян. С марта на 6 п. п. выросла доля опрошенных, которые сменили планы на лето из-за карантина. Падение рубля и рост цен стали поводом пересмотреть планы только для 2% (в марте на экономическую ситуацию ссылались 17% отказавшихся от изначальных планов).
Среди тех, кто планирует путешествовать в майские праздники или летом, наибольшей популярностью пользуются города и села России за пределами Черноморского побережья – поехать в них планируют 11% респондентов. Зарубежные поездки запланировали 6% опрошенных, при этом 3% рассчитывают отправиться в страны дальнего зарубежья.