Каждый четвертый россиянин пересмотрел планы на лето и майские выходные

ВЦИОМ провел опрос 15 марта, после чего сравнил его результаты с данными от 21 марта и с тем, как жители России отдыхали в прошлом году. Летом 2019 г. дома проводили время 33% россиян. С марта на 6 п. п. выросла доля опрошенных, которые сменили планы на лето из-за карантина. Падение рубля и рост цен стали поводом пересмотреть планы только для 2% (в марте на экономическую ситуацию ссылались 17% отказавшихся от изначальных планов).