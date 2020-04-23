Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Каждый четвертый россиянин пересмотрел планы на лето и майские выходные

Ведомости

Больше половины жителей России (57%) планируют провести майские каникулы и летний отдых дома, следует из результатов исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). К середине апреля 26% опрошенных изменили свои планы на отдых, половина из них сослались при этом на коронавирус.

ВЦИОМ провел опрос 15 марта, после чего сравнил его результаты с данными от 21 марта и с тем, как жители России отдыхали в прошлом году. Летом 2019 г. дома проводили время 33% россиян. С марта на 6 п. п. выросла доля опрошенных, которые сменили планы на лето из-за карантина. Падение рубля и рост цен стали поводом пересмотреть планы только для 2% (в марте на экономическую ситуацию ссылались 17% отказавшихся от изначальных планов).

Среди тех, кто планирует путешествовать в майские праздники или летом, наибольшей популярностью пользуются города и села России за пределами Черноморского побережья – поехать в них планируют 11% респондентов. Зарубежные поездки запланировали 6% опрошенных, при этом 3% рассчитывают отправиться в страны дальнего зарубежья.

Ранее по теме: Ростуризм оценил падение доходов туристической отрасли из-за коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных