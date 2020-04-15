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Ростуризм оценил падение доходов туристической отрасли из-за коронавируса

Ведомости

Ростуризм оценил недополученные доходы туристической отрасли в России в первом полугодии 2020 г. в 1,5 трлн руб. Такая оценка содержится в письме руководителя ведомства Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает «Интерфакс». В документе также перечислены предложения по поддержке пострадавших из-за распространения коронавируса предприятий, связанных с туризмом. В частности, речь идет об отелях, домах отдыха и санаториях, туркомпаниях, транспортных компаниях, компаниях сферы развлечений.

Из-за резкого снижения спроса на туристические услуги, а также реализации карантинных мероприятий и ограничения деятельности компаний гостинично-туристской отрасли падение объемов продаж в сфере туризма достигло 90‒100%, отмечается в письме.

В Ростуризме считают, что предлагаемые меры господдержки, разработанные совместно с представителями органов госвласти, экспертов, профессиональных и предпринимательских сообществ в сфере туризма, помогут снизить уровень безработицы в отрасли и «отрицательные социальные эффекты».

В пресс-службе Ростуризма «Интерфаксу» подтвердили подлинность письма, отказавшись от комментариев.

Минэкономразвития в середине марта попросило Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию «Турпомощь» предоставить информацию о размере понесенных российскими туристическими компаниями убытков из-за коронавируса, писала газета «Коммерсантъ». По информации ее источников, сумма потерь туроператоров может составлять более 500 млн руб.

Российские туристы начали отказываться от туров за границу еще в конце января. Тогда Ростуризм ввел запрет на продажу туров в Китай, с которого началась эпидемия коронавирусной инфекции, и объявил о необходимости полного возврата средств за них. Позже ведомство запретило продавать туры в страны, в которых стремительно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В свою очередь Минтранс приостановил авиасообщение с ними.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных