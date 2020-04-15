Ростуризм оценил падение доходов туристической отрасли из-за коронавируса

Российские туристы начали отказываться от туров за границу еще в конце января. Тогда Ростуризм ввел запрет на продажу туров в Китай, с которого началась эпидемия коронавирусной инфекции, и объявил о необходимости полного возврата средств за них. Позже ведомство запретило продавать туры в страны, в которых стремительно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В свою очередь Минтранс приостановил авиасообщение с ними.