Ростуризм оценил падение доходов туристической отрасли из-за коронавируса
Ростуризм оценил недополученные доходы туристической отрасли в России в первом полугодии 2020 г. в 1,5 трлн руб. Такая оценка содержится в письме руководителя ведомства Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает «Интерфакс». В документе также перечислены предложения по поддержке пострадавших из-за распространения коронавируса предприятий, связанных с туризмом. В частности, речь идет об отелях, домах отдыха и санаториях, туркомпаниях, транспортных компаниях, компаниях сферы развлечений.
Из-за резкого снижения спроса на туристические услуги, а также реализации карантинных мероприятий и ограничения деятельности компаний гостинично-туристской отрасли падение объемов продаж в сфере туризма достигло 90‒100%, отмечается в письме.
В Ростуризме считают, что предлагаемые меры господдержки, разработанные совместно с представителями органов госвласти, экспертов, профессиональных и предпринимательских сообществ в сфере туризма, помогут снизить уровень безработицы в отрасли и «отрицательные социальные эффекты».
В пресс-службе Ростуризма «Интерфаксу» подтвердили подлинность письма, отказавшись от комментариев.
Минэкономразвития в середине марта попросило Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию «Турпомощь» предоставить информацию о размере понесенных российскими туристическими компаниями убытков из-за коронавируса, писала газета «Коммерсантъ». По информации ее источников, сумма потерь туроператоров может составлять более 500 млн руб.
Российские туристы начали отказываться от туров за границу еще в конце января. Тогда Ростуризм ввел запрет на продажу туров в Китай, с которого началась эпидемия коронавирусной инфекции, и объявил о необходимости полного возврата средств за них. Позже ведомство запретило продавать туры в страны, в которых стремительно растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В свою очередь Минтранс приостановил авиасообщение с ними.