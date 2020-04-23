Губернатор Подмосковья предупредил о «более сложном периоде» из-за коронавируса
В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране может усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», – сказал Воробьев. Он отметил, что количество больных коронавирусом, поступающих в стационары, по-прежнему высоко.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал достижение пика заболеваемости коронавирусом в стране в середине мая. О том, что пик заболеваемости еще впереди, 20 апреля заявил Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отмечала, что в ближайшие 2–3 недели темпы заражения в регионах могут существенно возрасти.
В России, по данным оперативного штаба на 23 апреля, зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 555 инфицированных. Вылечились от COVID-19 4891 человек.