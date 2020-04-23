Губернатор Подмосковья предупредил о «более сложном периоде» из-за коронавируса

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал достижение пика заболеваемости коронавирусом в стране в середине мая. О том, что пик заболеваемости еще впереди, 20 апреля заявил Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отмечала, что в ближайшие 2–3 недели темпы заражения в регионах могут существенно возрасти.