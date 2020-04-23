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Губернатор Подмосковья предупредил о «более сложном периоде» из-за коронавируса

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В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране может усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», – сказал Воробьев. Он отметил, что количество больных коронавирусом, поступающих в стационары, по-прежнему высоко.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC спрогнозировал достижение пика заболеваемости коронавирусом в стране в середине мая. О том, что пик заболеваемости еще впереди, 20 апреля заявил Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отмечала, что в ближайшие 2–3 недели темпы заражения в регионах могут существенно возрасти.

Ранее по теме: Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

В России, по данным оперативного штаба на 23 апреля, зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 555 инфицированных. Вылечились от COVID-19 4891 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных