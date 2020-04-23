В общественном транспорте Москвы будут штрафовать за нарушение дистанции

В Москве до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.