В общественном транспорте Москвы будут штрафовать за нарушение дистанции
В Москве начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м пассажирам может грозить штраф в размере 5000 руб., рассказали ТАСС в столичном ГКУ «Организатор перевозок».
По словам собеседника агентства, контролеры вместе с полицией уже начали проводить рейды по выявлению нарушений дистанции. Он напомнил, что на сиденьях в общественном транспорте нанесены яркие наклейки с текстом «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь». Это позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами.
В Москве до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.
По данным оперативного штаба на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 555 инфицированных. Вылечился 4891 человек.