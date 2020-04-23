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В общественном транспорте Москвы будут штрафовать за нарушение дистанции

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В Москве начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м пассажирам может грозить штраф в размере 5000 руб., рассказали ТАСС в столичном ГКУ «Организатор перевозок».

По словам собеседника агентства, контролеры вместе с полицией уже начали проводить рейды по выявлению нарушений дистанции. Он напомнил, что на сиденьях в общественном транспорте нанесены яркие наклейки с текстом «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь». Это позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами. 

В Москве до 1 мая из-за пандемии коронавируса действует пропускной режим. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Кроме того, в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.

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По данным оперативного штаба на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 33 940 человек. В Подмосковье 7278 заболевших. С начала эпидемии умерло 555 инфицированных. Вылечился 4891 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных